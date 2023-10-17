Bir İstanbul Masalı Dizisi Nerede Çekildi? Ne Zaman Başladı?

Bir İstanbul Masalı dizisi hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi detaylı okuyun.

atv'nin Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerinden olan Bir İstanbul Masalı, nostalji sevenlerin bir numaralı tercihlerinden biri olmaya devam ediyor. Yayınlandığı yıllarda reytingleri alt üst ederek büyük ilgiyle izlenen Bir İstanbul Masalı ile ilgili tüm detaylar burada…

Bir İstanbul Masalı dizisi nerede çekildi?

Akıllardan çıkmayan müzikleri ve aşk dolu hikayesiyle bugün dahi hafızalardan silinmeyen Bir İstanbul Masalı dizisi, popülerliğini korumaya devam ediyor. Usta oyuncuları bir araya getirerek onlarca yıldız ismin yetişmesine fırsat tanıyan efsane dizi, atv ekranlarının da klasiklerinden biri olarak görülüyor.

Çekimleri İstanbul'da yapılan dizinin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapan mekan ise Arhan Ailesi'nin yaşadığı devasa malikane oldu. Arhan Ailesi'nin hikayesine odaklanan Bir İstanbul Masalı'nda aşk, dram, entrika ve heyecan hız kesmeden devam etti. Kıraç'ın bestelediği Bir İstanbul Masalı açılış müziği de diziyi unutulmaz kılan faktörler arasında yer aldı.

Bir İstanbul Masalı dizisi ne zaman başladı, ne zaman bitti?

İlk olarak 2003 yılında televizyon izleyicisinin hayatına giren Bir İstanbul Masalı, Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni oldu. 18 Eylül 2003'te başlayan Bir İstanbul Masalı iki sezon sürdü. Farklı ülkelerde gösterimi yapılan dizi, birçok ödül kazandı.

İkinci sezonunda Pazartesi akşamları ekrana gelerek 13 Haziran 2005'te 71. Bölümü ile final yapan Bir İstanbul Masalı, bir klasik olarak hayatımızda kaldı. Bu dönemden itibaren tekrarlarıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen efsane dizi, dünyanın her yerinden geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Bir İstanbul Masalı dizisi oyuncuları kimdir?

Dönemin en başarılı oyuncularını bir araya getiren Bir İstanbul Masalı dizisi oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettirdi. Genç yetenekleri ve tecrübeli isimleri buluşturan dizinin kadrosunda; Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven, Ahu Türkpençe, Çetin Tekindor, Arsen Gürzap, Altan Erkekli, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu gibi oyuncular yer aldı.

Her bölümü merakla beklenen atv'nin sevilen dizisi şimdi tekrar bölümleriyle yine en çok takip edilen dizilerden biri oluyor. Bir İstanbul Masalı tüm bölümleri ve en sevilen sahneleri ile atv.com.tr'de!