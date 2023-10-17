Safir'in 7. Bölümünde neler oldu?

atv’nin yapımını NTC’nin gerçekleştirdiği dizisi Safir, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Safir yedinci bölümü ile tüm kişiler’de %5,31 reyting ve %15,50 izlenme payı alarak birinci oldu.

Safir Zirvede!

atv'nin yapımını NTC'nin gerçekleştirdiği dizisi Safir, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Safir yedinci bölümü ile tüm kişiler'de %5,31 reyting ve %15,50 izlenme payı alarak birinci oldu.

Bade'den Ateş'le Feraye'nin evliliğinin altında başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Ateş de müştemilata gidip Muhsin ile konuşur. Bu arada Okan, Bade'yi Sarp'la ikinizi gördüm diye tehdit ederek Ateş'in Feraye'nin bebeğine sahip çıkmak için onunla evlendiğini öğrenir. Bebeğin Yaman'dan olduğunu anlar. Yaman, Feraye'yi yolda yakalar ve abimle evliliğinizin altında yatan gerçek sebep ne diye hesap sorar. Bu arada Ateş, Hazal'la telefonda konuşup annesinden parayı alanın Hazal olduğunu, Feraye'nin haberi olmadığını öğrenir. Yaman abisine Bora olayını, Cemile tehdidini, Aleyna ile evliliğini her şeyi anlattığı bir mektup yazar, yalnızca Feraye'yle geçmişini söylemez. Feraye'yi Ateş'e emanet eder. Aileye de Londra'ya yüksek okumaya gideceğini söyler. Bu arada Ateş'le Feraye devam kararı alırlar. Düğün günü gelir. Yaman mektubu Ateş'in odasına çekmeceye bırakır. Sonra arabasına atlayıp gider. Feraye'nin duvağı takılırken Yaman gözlerini kapatıp arabasını bayır aşağı sürer. Tam nikah kıyılacağı sırada Feraye misafirlerin karşısına çıkmadan telefonla Yaman'ın kaza haberini alır, adeta çıldırır. Feraye, Hazal ve Okan apar topar hastaneye koşarlar kimseye haber vermeden. Yaman da getirilmiş, durumu ağır, ameliyata alınır, Feraye gözyaşları içinde kalır. Öte tarafta Bora için bir umut ışığı belirir. Yurtdışında uygulanacak bir tedaviyle iyileşebilme ihtimali ortaya çıkar.

Safir, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!