Kara Para Aşk Dizisi Nerede Çekildi? Ne Zaman Başladı?

Kara Para Aşk dizisi hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi detaylı okuyun.

atv ekranının unutulmaz dizilerinden olan Kara Para Aşk, aksiyon dolu hikayesi ve benzersiz aşklarıyla izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlandığı günlerde izleyiciyi ekran başına kilitleyerek reyting rekorları kıran efsane diziye dair birçok detay hala merak ediliyor. İşte Kara Para Aşk dizisi hakkında önemli bilgiler, merak edilenler…

Kara Para Aşk dizisi nerede çekildi?

Komiser Ömer Demir'in hayatını odak noktasına alan Kara Para Aşk, Ömer Komiser'in sokaklarda suçlulara karşı verdiği mücadeleyi ekran taşıdı. Ömer Komiser sadece suçlularla değil, dram dolu bir aşk hikayesiyle de baş etmek zorunda kaldı. Çekimleri çoğunlukla İstanbul'da gerçekleştirilen dizinin bazı sahneleri ise Van'da çekildi. Aksiyon, polisiye ve dram türlerinin en önemli örneklerinden biri olan Kara Para Aşk, yayınlandığı dönemin en çok konuşulan işlerinden oldu.

Kara Para Aşk dizisi ne zaman başladı, ne zaman bitti?

İlk bölümü 12 Mart 2014 Çarşamba akşamı başlayan Kara Para Aşk, yayınlandığı günün de yıldızı oldu. Elde ettiği başarılı reytinglerle birlikte güçlü bir izleyici kitlesine ulaşan sevilen dizi, 13. Bölümü ile sezon finali yaptı. 2014 yılının Eylül ayında tekrar başlayan Kara Para Aşk, 15 Temmuz 2015'te final yaparak ekrana veda etti. 54. Bölümü ile atv izleyicisine veda eden dizi, televizyon ekranının efsaneleri arasında yer almayı başardı. Kara Para Aşk, dünyanın dört bir yanından ulaştığı hayran kitlesiyle de uluslararası bir başarının sahibi oldu.

Kara Para Aşk dizisi oyuncuları kimdir?

Toygar Işıklı'nın besteleriyle katkı sağladığı Kara Para Aşk, müzikleriyle de akılda kalan bir yapım oldu. Dönemin başarılı oyuncularını bir araya getiren Kara Para Aşk dizisi oyuncu kadrosu ile akıllarda yer etti. Başrollerinde Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can gibi isimleri barındıran Kara Para Aşk'ta birçok ünlü oyuncu rol aldı. Burak Tamdoğan, Saygın Soysal, Emre Kızılırmak, Öykü Karayel, Bestemsu Özdemir, Güler Ökten, Işıl Yücesoy gibi önemli isimler sevilen dizinin kadrosunda yer buldu.

2014 – 2015 yılları arasında heyecanla izlenen sevilen dizi Kara Para Aşk tüm bölümleri ve en çok izlenen sahneleri ile atv.com.tr'de sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. atv'nin klasik haline gelmiş dizilerini atv.com.tr'de bulabilirsiniz.