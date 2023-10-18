Ömer Aksin kimdir? Esra Erol'da Şeyma Aksin neler anlattı? İpek Pekoğlu'nun iddiaları...

Esra Erol'da programı Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Ömer Aksin isimli kişinin evliyken kendisiyle düğün hazırlığı yaptığını öne süren İpek Pekoğlu'nun ifadeleri ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

atv'nin gündeme damga vuran programı Esra Erol'da bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. Ömer Aksin kimdir sorusunun yanıtı büyük merak konusu olurken ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırdı. Ömer Aksin ile düğün hazırlığı yapan İpek Pekoğlu, evlenmek üzere olduğu kişinin evli olduğunu öğrendi. Bu andan itibaren büyük bir şok yaşayan genç kadın, soluğu Esra Erol'da aldı.

Şeyma Aksin, Esra Erol'da canlı yayınında!

İnanılmaz bir ihanet sarmalının bir diğer aktörü olan Şeyma Aksin, balayında kocasının kendisini aldattığını öğrendiğini ifade etti. 5 yıllık bir ilişkiden sonra severek evlendiklerini vurgulayan talihsiz kadın, "Aldatılmamdan erkek kardeşim haberdar olup beni uyardı" sözlerini kullandı.

İpek ve Şeyma arasında gerilim zaman zaman yükselirken Şeyma, "Kocamla o dönem sorunlar yaşadık. Sonrasında İpek'in hayatından çıktığını söyledi" dedi. Kocasından birçok kez boşanma aşamasına geldiğini dile getiren Şeyma Aksin, "Başlarda yuvamı korumak istemiştim" diye konuştu.

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan İpek Tekoğlu'nun babası Ali Pekoğlu ise "Ömer Aksin hem yalancıdır hem dolandırıcıdır" diyerek sert suçlamalarda bulundu.

Ömer Aksin - Şeyma Aksin - İpek Pekoğlu olayında neler yaşanacak? Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!