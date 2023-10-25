Osman Bey’in Lefke planı

‘Kuruluş Osman’ın 133. Bölümünde Osman Bey, Lefke Kalesi’ni fethetmek için büyük bir plan yaptı. Lefke Kalesi’nin fethi öncesi oğulları Orhan Bey’i, Alaeddin Bey’i ve ardındaki beyleri görevlendirdi.

Kuruluş Osman'ın 133. Bölümünde Alaeddin Bey, vazifesini layığıyla yerine getirerek Sultan Mesud'un bıraktığı hazineye giden haritayı Konya'dan getirdi. Osman Bey, Yakup Bey'in hâkimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünerek tedbir almaları gerektiğini söyledi. Osman Bey; Konur Bey ve Bayındır Bey'i karargâhta, Alaeddin Bey'i Uç Pazar'da, Yakup Bey'in attığı her adımı haber vermesi için görevlendirirken, Orhan Bey'i ise hazinenin peşine düşmekle görevlendirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 133. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.