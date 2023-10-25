Yunus Emre’den Orhan Bey ve Holofira’ya anlamlı ders

Yunus Emre: “Aşk en çetin imtihandır”

'Kuruluş Osman'ın 133. Bölümünde Hz. Yunus Emre, yaralı Orhan Bey ve Holofira ile karşılaştı. Hz. Yunus Emre, şifalı otlarıyla Orhan Bey'i iyileştirdi.

Kuruluş Osman'ın 133. Bölümünde Hz. Yunus Emre, Orhan Bey'in yarasını temizleyip iyileşmesine yardımcı olacak şifalı otlar kaynattı. Hz. Yunus Emre, Orhan Bey ve Holofira'ya her insanın dünyada bir sınavı olduğunu hatırlattı ve aşkla ilgili öğütler verdi. Hz. Yunus Emre, Orhan Bey ve Holofira'nın da bir sınav içinde olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Şu yaranı açan, sonra onu dağlayan kılıç vardır ya… O nasıl ki bir nesnedir. Aşk da bir nesnedir. Hem öyle bir nesnedir ki… Değmelere verilmez. Ne çelik, ne bakır, ne gümüş, ne altın ne de zümrüt, yakutlar… Aşktan kıymetli hiçbir nesne yoktur. Aşk… O bir güneşe benzer. Aşkı olmayanın gönlü taşa benzer. Taş gönülde ne bite? Güneşten nasiplenmeyen meyve olur mu? Ölür! Aşktan nasiplenmeyen varlık da olmaz! Ölür! Mademki en kıymetli nesne aşk… En çetin imtihan da onun olsa gerek."

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 133. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.