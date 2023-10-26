‘Kuruluş Osman’ yine tüm kategorilerde fark attı

‘Kuruluş Osman’, 133. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde 7,23 reyting, 20,67 izlenme payı, AB kategorisinde 5,77 reyting, 17,68 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 7,24reyting, 19,11 izlenme payı elde etti. Dizi, tüm grupların açık ara en çok izlenen yapımı oldu.

'Kuruluş Osman'da Orhan Bey'in yaralanması bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 133. Bölümünde Alaeddin Bey, vazifesini layığıyla yerine getirerek Sultan Mesud'un bıraktığı hazineye giden haritayı Konya'dan getirdi. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünerek tedbir almaları gerektiğini söyledi. Osman Bey; Konur Bey ve Bayındır Bey'i karargahta, Alaeddin Bey'i Uç Pazar'da, Yakup Bey'in attığı her adımı haber vermesi için görevlendirirken, Orhan Bey'i ise hazinenin peşine düşmekle görevlendirdi.

Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey, Orhan Bey'i takip ederek hazinenin peşine düştü. Karameşe Mevkii'nde hazineye ulaşan Orhan Bey'e Mehmet Bey pusu kurdu. Öte yandan at arabasıyla saraydan kaçan Holofira, Orhan Bey'in takip edildiğini fark edince Orhan Bey'in peşinden gitti. Orhan Bey, Bizans askerleri tarafından pusuya düşürüldüğünü sanırken pusuyu kuranın Mehmet Bey olduğundan habersizdi. Mehmet Bey'in ardındakiler Haçlı görünümünde Orhan Bey'e ve Alplerine saldırdı. Hedef şaşırtan Mehmet Bey ise hazinenin yerini öğrenerek amacına ulaşmış oldu. Orhan Bey'in yaralı vaziyette yattığı yerden kaldıran Holofira, Orhan Bey'i oradan uzaklaştırdı ve başında bekleyip yarasını dağlamasına yardımcı oldu.

Hz. Yunus Emre, Orhan Bey'in yarasını temizleyip iyileşmesine yardımcı olacak şifalı otlar kaynattı. Hz. Yunus Emre, Orhan Bey ve Holofira'ya her insanın dünyada bir sınavı olduğunu hatırlattı ve aşkla ilgili öğütler verdi. Hz. Yunus Emre, Orhan Bey ve Holofira'nın da bir sınav içinde olduğunu ifade etti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.