Ateş Kuşları'na iki yeni oyuncu

atv’nin çok konuşulan dizilerinden 'Ateş Kuşları', bu sezon da heyecan ve sürprizlerle dolu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen atv'nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın kadrosuna başarılı oyuncular Tuncer Salman ve Ümmiye Koçak dahil oluyor.

Ateş Kuşları'na önümüzdeki bölümlerde dahil olacak olan, pek çok önemli projelerde adından söz ettiren başarılı oyuncu Tuncer Salman ile sosyal yönüyle dikkat çeken ödüllü yazar, yönetmen ve oyuncu Ümmiye Koçak, diziye dahil oluyor. Salman ve Koçak, dizide sürpriz karakterlere hayat verecek.

Yapımı Bozdağ Film'e, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Emin Gürsoy, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.

"Ateş Kuşları", her cuma saat 20.00'de atv'de!