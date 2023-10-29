Milli güreşçi Taha Akgül, Kim Milyoner Olmak İster’de! İşte Naim Süleymanoğlu sorusunun yanıtı…

Milli sporcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı atv ekranında karşılıyor. Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan sporculardan milli güreşçi Taha Akgül, Naim Süleymanoğlu sorusuna hangi cevabı verdi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı Kim Milyoner Olmak İster'de kutlanıyor. Türk Bayrağı'nı göndere çeken ünlü sporcular Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında yarışmacı koltuğuna oturdu. Mücadele ettikleri branşlarda büyük başarılar elde eden milli yıldızlar, bu kez Milyoner'de ter döktü. Milli güreşçi Taha Akgül, heyecan dolu anlarda birbirinden zorlu sorular karşısında yoğun mücadele verdi.

Cep Herkülü'nün rekoru ne? Taha Akgül yanıtlıyor…

Minderdeki başarısını Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da yansıtmak isteyen Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül, ikinci barajı geçmesinin ardından efsane sporcu Naim Süleymanoğlu sorusuyla karşı karşıya kaldı. Olimpiyatların en önemli spor dallarından biri olan halterde ülkemizi yıllarca temsil eden Naim Süleymanoğlu'nun rekorunun sorulduğu soruda heyecan yaşandı.

Mücadele ettiği her şampiyonada hedefi altın madalya olan Taha Akgül, "Çok büyük başarıları olan bir efsaneydi. Tarihi rekorlar kırdı. Her girdiği şampiyonada rekorlar kırdı" diyerek efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nu andı.

İşte yanıtı merakla beklenen Naim Süleymanoğlu sorusu;

Halterde 67 kiloda silkmede 2019'da kırılan şu anki dünya rekoru 188 kiloyken Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kiloda silkmede kaç kilo kaldırmıştır?

A) 175

B) 180

C) 185

D) 190

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner'de büyük heyecan sürüyor.