Şengül gerçekleri açığa çıkardı!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, 102. Bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Kardeşlerim 102. Bölümde neler oldu?

Şengül bombaları tek tek patlattı!

Şevval'in Ahmet'i adam tutup öldürdüğünü herkese söyledi…

Hilmiye'nin Emel'e mendil sattırmasının faturası Şengül'e patlar. Orhan, annesi ile yakınlaşır Şengül ise her şeyin sorumlusu olur.

Akif, Yaman ile Süreyya'nın yemeğe çıkacağını öğrenince bir plan yapar. Şevval Yaman ile Süreyya da Akif ile yemek yer. Yaman'ların restoranında Şevval öğrencilerinin yararına etkinlik düzenler. Bu organizasyona dışlanan Şengül de gelir. Ancak kendinde değildir ve herkesin sırrını tek tek açıklamaya başlar.

Çocuklar Şengül'ü susturmaya bir felaketin yaşanmasına engel olmaya çalışırlar. Ancak Şengül bombayı patlatır, Elif ile Berk'in kardeş olduğunu açıklar. Bu da yetmezmiş gibi Şevval'in kocasını bilerek öldürdüğünü de anlatır.