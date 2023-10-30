Eşi Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Ellerimle boğdum!

Burnundan getirdiği hayatını elinden aldı, yuvasını ayakta tutan karısını öldürdü.

Konya Akşehir'de kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz'da şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu, bir türlü yeri tespit edilemedi. Eşi Tayfur Kılıç ise tek şüpheliydi. Genç kadının ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurarak yardım istedi. 110 günden fazla süredir aranan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç ile ailesinin dün gözaltına alındığı belirtildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini boğarak uçurumdan attığını itiraf etti.

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, kiraz hasadından sonra eşiyle tartıştı, o günden sonra ise deyim yerindeyse sırra kadem bastı. 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelerek yardım istedi.

Ayrıntılar kan dondurdu

Yaklaşık 3 aydır haber alınmayan talihsiz kadının, eşi Tayfur Kılıç tarafından katledildiği öne sürüldü. Tayfur Kılıç'ın eşine sürekli şiddet uyguladığı öldüresiye dövdüğü anlatıldı. Bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere hazırlanan haberdeki röportaj görüntüsüne öfkelendiği ve bu sebeple eşini öldürdüğü öne sürüldü. Suçlamaların odağındaki Tayfur Kılıç iddiaları reddetmişti. Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş yayındaki rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dediği öğrenildi.

Tayfur Kılıç, Müge Anlı muhabirinin "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi" diyerek cevap verdi.

Polis ekipleri, Tayfur Kılıç'ı yer gösterme işlemleri için eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü.

Cesede henüz ulaşılamadı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Tayfur Kılıç'ın, yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç'ı öldürüp, uçurumdan attığını söylediği yerde polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemi sürüyor. Gün boyunca uçurumda Bedriye Kılıç'ın cesedini arayan polis ekipleri, hiçbir ize rastlamadı. Bölgeye getirilen kadavra köpekleriyle aramalar sürüyor.