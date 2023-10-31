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HABERLER BBCS Leyla ölecek mi? Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla Türk karakteri diziye veda mı edecek?

BBCS Leyla ölecek mi? Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla Türk karakteri diziye veda mı edecek?

GİRİŞ TARİHİ:  31.10.2023, 22:38 GÜNCELLEME TARİHİ:  31 Ekim 2023 Salı, 22:38
BBCS Leyla ölecek mi? Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla Türk karakteri diziye veda mı edecek?

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in Leyla için 'Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim' türküsünü söylemesi izleyenlerin merakını artırdı. Fragmandaki vurulma sahnesini merak eden izleyiciler, 'Leyla ölecek mi' sorusunu yöneltmeye başladı. BBCS 43. Bölüm'de neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 43. Bölümü ile nefesleri kesmeye devam ediyor. Bölüm fragmanında görülen Leyla'nın vurulma sahnesi 'BBCS'de Leyla ölecek mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Her hafta heyecan dolu bölümlerle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla karakteriyle ilgili gelişme merak ediliyor.

Heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in Leyla'ya söylediği türkü de büyük ilgi gördü.

Cezayir'in Leyla için söylediği "Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim" türküsünün sözleriyse şöyle;

Keklik gibi kanadımı süzmedim
Murad alıp doya doya gezmedim
Bu kara yazıyı kendim yazmadım

Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş ağlarım bazı

Geceleri uyku girmez gözüme
Zalım yastık diken oldu yüzüme
Uyma dedim uydun eller sözüne

Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş ağlarım bazı

Şu gonca gülleri ben deremedim
Çifte bülbülleri konduramadım
Kadir kıymetimi bildiremedim

Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş ağlarım bazı

BBCS 43. Bölüm'de neler olacak? Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla karakteri diziye veda mı edecek?

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