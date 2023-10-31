BBCS Leyla ölecek mi? Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla Türk karakteri diziye veda mı edecek?

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in Leyla için 'Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim' türküsünü söylemesi izleyenlerin merakını artırdı. Fragmandaki vurulma sahnesini merak eden izleyiciler, 'Leyla ölecek mi' sorusunu yöneltmeye başladı. BBCS 43. Bölüm'de neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 43. Bölümü ile nefesleri kesmeye devam ediyor. Bölüm fragmanında görülen Leyla'nın vurulma sahnesi 'BBCS'de Leyla ölecek mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Her hafta heyecan dolu bölümlerle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla karakteriyle ilgili gelişme merak ediliyor.

Heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in Leyla'ya söylediği türkü de büyük ilgi gördü.

Cezayir'in Leyla için söylediği "Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim" türküsünün sözleriyse şöyle;

Keklik gibi kanadımı süzmedim

Murad alıp doya doya gezmedim

Bu kara yazıyı kendim yazmadım



Alnıma yazılmış bu kara yazı

Kader böyle imiş ağlarım bazı



Geceleri uyku girmez gözüme

Zalım yastık diken oldu yüzüme

Uyma dedim uydun eller sözüne



Alnıma yazılmış bu kara yazı

Kader böyle imiş ağlarım bazı



Şu gonca gülleri ben deremedim

Çifte bülbülleri konduramadım

Kadir kıymetimi bildiremedim



Alnıma yazılmış bu kara yazı

Kader böyle imiş ağlarım bazı

BBCS 43. Bölüm'de neler olacak? Ebru Özkan'ın canlandırdığı Leyla karakteri diziye veda mı edecek?