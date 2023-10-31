Türkiye Müge Anlı’yı izledi

Eşi Tayfur Kılıç tarafından öldürülen Bedriye Kılıç Türkiye’nin gündemine oturdu!

Hafta içi her gün ekrana gelen, Türkiye'nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Tüm Kişiler kategorisinde %5,47 izlenme oranı ve %35,27 izlenme payı alarak gün birincisi oldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini boğarak uçurumdan attığını itiraf etti.

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, kiraz hasadından sonra eşiyle tartıştı, o günden sonra ise deyim yerindeyse sırra kadem bastı. 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelerek yardım istemişti.



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