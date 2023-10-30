Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı ve Dostları Aşevi 'Dalya' dedi

100. Yılda 100 Aşevi hayallerimizi gerçekleştirdik. Müge Anlı ve Dostları 103 Aşevine ulaştı.

Müge Anlı ve Dostları için büyük onur

Müge Anlı'ya Kızılay başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'dan 'Platin Madalya' ödülü verildi.

Yuvasını ayakta tutan karısını öldürdü, Katil zanlısı koca cezaevine gönderildi.

Burnundan getirdiği hayatını elinden aldı. Araştırıldı, karısını öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı koca, demir parmaklıklar arasında... Tayfur Kılıç Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Oradan eşinin cansız bedenini attığı bölgeye gidildi. Karısını öldürdüğünü kabul eden Tayfur Kılıç o gece yaşananları bir bir anlattı. Olay yeri tatbikatı yapılıp titizlikle incelemelerde bulunuldu.