atv'nin yeni dizisi Altın Kafes'ten ilk teaser geldi! Altın Kafes yakında atv'de!

Altın Kafes dizisi yakında atv ekranına geliyor. Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ü bir araya getiren yeni dizi Altın Kafes yakında atv'de!

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla en iyi yerli dizileri ekrana taşıyan atv'de yakında yeni bir dizinin heyecanı başlıyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ü buluşturacak olan yeni dizi Altın Kafes, ilk teaser sonrası büyük heyecan yarattı. Sosyal medyanın gündemine oturan Altın Kafes dizisi, ilk görüntüleriyle iddiasını kanıtladı.

Altın Kafes hikayesi nedir?

Sırlarla ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne sermeye hazırlanan Altın Kafes dizisi hem kadrosu hem de heyecan dolu hikayesiyle merak uyandırdı.

Hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' yakında atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

Yeni dizi Altın Kafes yakında atv'de.