Köksüzler, Eyüboğlu Konağı’nda Çatal’la yüzleşti!

'Ateş Kuşları'nın 29. Bölümünde; Çatal'ın demanslı, bakıma muhtaç bir hasta olduğunun öğrenilmesinin ardından Barbaros, babası Çatal'a bakmak için Köksüzler'den rıza aldı. Geçmişine dair pek çok şeyi unutan Çatal, Eyüboğlu Köşkü'ne geldi. Hep beraber yemek yiyen Çatal, Eyüboğlu Ailesi ve Köksüzler yıllar sonra yüzleşti. Zıpkın, "Çatal'ın bu masada canını yakmadığı bir Nazmiye var. Ama onun sayesinde kocaman bir aile olduk!" dedi. Ali ise "Şu bunama mevzusu ne mübarek bir şeymiş." dedi. Zıpkın ve Kara çocukluk hikâyelerini anlatarak Çatal'la neler yaşadıklarını anlatıp Çatal'ın hiçbir bedel ödemeden karşılarında oturuyor olmasına tepki gösterdi. Menderes'i öldürdüğünü bir kez daha vurgulayan Kara ve Nazmiye ise sofrada gerildi. Nazmiye, "Ben kocamın katiliyle aynı masada oturmam!" diyerek Kara'yı kovmak istedi. Planlarının bir parçası olarak Barbaros, Kara'ya müştemilatta beraber yaşamayı teklif etti. Bunun üzerine Nazmiye, Ali'yi göstererek "O zaman annenin katilini de bu eve al, tam olsun!" dedi. Bu sözler üzerine sinirlenen Mercan, Nazmiye'nin üstüne yürüdü.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 29. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.