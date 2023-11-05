Eyüp İşler kimdir? Milyoner yarışmacısı Eyüp İşler ne kadar ödül kazanacak?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster, başarılı yarışmacılarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Milyoner’de yarışan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Eyüp İşler kimdir?

atv'nin heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yine birbirinden başarılı yarışmacılar 'milyoner' olmak için mücadele ediyor. Yarışmacıların heyecanına ekran başında tanıklık eden izleyiciler ise televizyon başında bu heyecana ortak oluyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan genç yarışmacı Eyüp İşler kimdir? Eyüp İşler, Milyoner'de ne kadar ödül kazanacak?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi olan Eyüp İşler, iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından bölüme yeni geçtiğini ifade etti. Başarılı eğitim hayatının yanına birçok hobi sığdırdığını ifade eden genç yarışmacı, sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini dile getirdi.

Saklamak istediği bilgiyi arkadaşı ele verdi!

Eyüp İşler'in baraj sorusunu geçene kadar saklamak istediği bilgiyi ise yanında gelen arkadaşı Edip Demir ortaya çıkardı. Edip Demir, "Eyüp mütevaziliğinden dolayı anlatmıyor ama iki sene üniversite sınavına girip ilk 100 derecesini yapamadığı için üçüncü kez sınava girdi. Sonunda 49. oldu" sözlerini kullandı. Eyüp İşler ise bu konuyu ilk barajı geçtikten sonra konuşmak istediğini belirtti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında heyecan dolu bir yarışma çıkaran Eyüp İşler ne kadar ödül kazanacak? Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv'de devam ediyor.