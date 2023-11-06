‘Yıldızlar Bana Uzak’ yakında atv’de

atv’nin yeni dizisi ‘Yıldızlar Bana Uzak’ sırlarla dolu aşk ve intikam hikâyesiyle izleyicileri derinden etkileyecek.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla 'Yıldızlar Bana Uzak' bu sezon çok konuşulacak.

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak… Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Ercan Uğur yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor.

KÜNYE

Yapım : O3 Medya & Ortaks Yapım

Yönetmen : Bahadır İnce

Senarist : Ercan Uğur

Oyuncular : Furkan Andıç (Kadir), Burcu Kıratlı(Aslı), , Murat Daltaban (Orhan), Rami Narin (Han), Elifcan Ongurlar (Doğan), Evrim Doğan (Melike), İnanç Konukçu (Murat), Goncagül Sunar (Sırma), Yaprak Medine (Kumru), Baran Can Eraslan (Samet), Ela Yörüklü (Zuhal), Önder Selen (Halil), Deniz Atam (Mutlu), Mustafa Enis Bilir (Deniz) ve Gürkan Uygun (Yahya).