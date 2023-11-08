Bala Hatun ve Alaeddin Bey Söğüt’ü canı pahasına korudu

‘Kuruluş Osman’ın 135. Bölümünde Bala Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun; Söğüt’e yapılan ani baskına karşılık canları pahasına mücadele etti.

Kuruluş Osman'ın 135. Bölümünde Üstat Gera ve Vasilis dur durak bilmedi ve ilk hedefi olan Söğüt'ü kana bulama planları yaptı. Üstat Gera'nın adamları, Haçlılar, Osman Bey'e ve ahalisine zarar vermek için Söğüt'e tüccar kılığında girerek baskın verdi. O sırada Söğüt halkına yemek dağıtan Bala Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun var gücüyle Söğüt'ü savundu. Alaeddin Bey, hasta ve yorgun düşen annesi Bala Hatun'u cenk alanından uzaklaştırmak istedi ancak Bala Hatun, "Söğüt bana emanettir oğlum! Söğüt'ü yakmaya kalkan kim varsa küllerini savurduk! Yine yaparız Allah'ın izniyle!" diyerek Haçlılarla savaştı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 135. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.