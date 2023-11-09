'Kuruluş Osman' muhteşem bölümüyle nefes kesti

Kuruluş Osman reytinglerde açık ara zirvede yer aldı!

Kuruluş Osman, 135. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,12 reyting ve %19,98 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,56 reyting ve %19,50 izlenme payı elde ederek birinci AB kategorisinde ise %5,73 reyting ve %16,12 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 135. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 135. Bölümü'nde Osman Bey'in Moğollarla girdiği cendere bölüme damga vurdu. Yunus Emre; Osman Bey ve alplarına Ukkaşe ve kul hakkım hakkında rivayeti anlatarak adalet konusunda önemli bir ders verdi. Bala Hatun, Fatma Hatun'dan Alaeddin ve Gonca arasındaki meseleyi öğrendi. Bala Hatun, bunun bir tuzak olabileceğini düşündü ve Söğüt'te Gonca Hatun'un kendisine getirdiği hediyeleri kabul etti. Öte yandan Üstat Gera ve Vasilis dur durak bilmedi ve ilk hedefi olan Söğüt'ü kana bulama planları yaptı. Üstat Gera'nın adamları, Haçlılar, Osman Bey'e ve ahalisine zarar vermek için Söğüt'e tüccar kılığında girerek baskın verdi. O sırada Söğüt halkına yemek dağıtan Bala Hatun, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun var gücüyle Söğüt'ü savundu. Alaeddin Bey, hasta ve yorgun düşen annesi Bala Hatun'u cenk alanından uzaklaştırmak istedi ancak Bala Hatun, "Söğüt bana emanettir oğlum! Söğüt'ü yakmaya kalkan kim varsa küllerini savurduk! Yine yaparız Allah'ın izniyle!" diyerek Haçlılarla savaştı. Moğol'a vergileri vermeye giden Osman Bey, ummadığı bir durumla karşılaştı. Moğol Komutanı altınları aldı ancak Osman Bey'i göndermeye niyeti yoktu.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.