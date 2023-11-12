Asiye tutuklandı, ıslahevine gönderildi!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

Kardeşlerim 104. Bölümde neler yaşandı?

Sarp hastanede tedaviye alınırken tüm gözler Asiye üzerinde toplanır.

Aybike şahitlik yapsa da Melis ve Şevval onu yalancı çıkarmak için her yolu denerler. Sado hapishanede ölü bulunur. Suzan gerçeklere ulaşamaz. Bacağı kırılan Sarp ilk ifadesinde olayın kaza olduğunu söylerken okula döndüğünde ifadesini değiştirir ve Asiye'nin onu ittiğini söyler. Asiye mahkemeye çıkarılır

Ömer, kardeşini kurtarması için Akif'ten yardım ister. Akif, Şevval'i köşeye sıkıştırdım zannederken Şevval elindeki videoyu göstererek Akif'e şantaj yapar. Asiye ise suçlu bulunur ve tutuklanır. Emel ve Ömer gözyaşları içerisinde kardeşlerinin ıslahevine gitmesine mani olmazlar.