7’den 70’e herkesi atv ekranına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster’de tarihe geçen soru soruldu.

İşte tarihe geçen o soru: İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

Birbirinden zorlu soruları geride bırakarak Kim Milyoner Olmak İster'de 13. soruya ulaşan 20 yaşındaki Eyub İşler, 5 milyon TL'ye sadece bir adım uzakta. Heyecan dolu anlara sahne olan anlarda soru üzerine düşünen Eyub İşler hangi yanıtı verecek? Eyub İşler 5 milyon TL'nin sahibi olabilecek mi?

Eyub İşler'in muhteşem performansı 5 milyon TL'yi getirecek mi?

Muhteşem performansı ve bilgi birikimiyle herkesi kendisine hayran bırakan genç Milyoner yarışmacısı Eyub İşler, final sorusunda heyecan dolu anlar yaşıyor. Genç yarışmacı, coğrafya sorusuyla karşı karşıya kalırken vereceği son karar büyük merak konusu oldu.

Heyecanın hız kesmediği o anlarda sorulan 5 milyon TL değerindeki soru şöyle;

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

A) Çorum

B) Yozgat

C) Sivas

D) Tokat

Doğru yanıtın merakla beklendiği soru, Eyub İşler'e 5 milyon TL kazandıracak mı? Genç yarışmacının son kararı ne olacak?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster atv ekranında devam ediyor.