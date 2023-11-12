Milyoner’de tarihi gece! Eyub İşler, 5 milyon TL için yarışıyor

atv ekranının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’de heyecanın dozu en üst seviyeye ulaşıyor. Kenan İmirzalıoğlu, ilk kez 5 milyon TL’lik soruyu yöneltiyor.

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir akşam yaşanıyor. Milyoner tarihinde ilk kez 5 milyon TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran Eyub İşler'in heyecanını tüm Türkiye yaşıyor. Birbirinden zorlu sorulara yanıt vererek Kim Milyoner Olmak İster'de finale ulaşan Eyub İşler 5 milyon TL kazanabilecek mi?

Eyub İşler 5 milyon TL kazanabilecek mi?

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan ve üniversite sınavında ilk 100'e girmek için harcadığı çabayla herkesi şaşırtan genç yarışmacı, son bir haftada hayatında değişen bir şey olmadığını dile getirdi. Üniversitede sınav haftasının başladığını anlatan Eyub İşler, dışarıda görenlerin kendisine selam vermelerini istedi.

5 milyon TL değerindeki soruya cevap vermek üzere yarışmaya babası ve amcasıyla gelen 20 yaşındaki yarışmacı, "İlk başta meseleyi algılayamadım. Algıladıktan sonra çok heyecanlandım. Algılayamamak daha iyiymiş galiba" diyerek son soru öncesi heyecanını paylaştı.

Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen o anlarda neler yaşanacak?

Eyub İşler, Milyoner rekortmeni olabilecek mi?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranında devam ediyor.