Kuruluş Osman yine Çarşamba'nın galibi oldu

Kuruluş Osman reytinglerde açık ara zirvede yer aldı!

Kuruluş Osman, 136. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,11 reyting ve %21,93 izlenme payı, AB kategorisinde %6,75 reyting ve %20,05 izlenme payı elde ederek birinci 20+ABC1 kategorisinde ise %8,08 reyting ve %21,16 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 136. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 136. Bölümü'nde Üstat Gera, Vasilis ve Haçlılar tarafından Söğüt'e yapılan büyük baskın; Bala Hatun, Alaeddin Bey, Gonca Hatun, Söğüt ahalisi ve bacıyanların "Allah var, gam yok!" nidalarıyla durduruldu. Haçlılar çok sayıda kayıp verirken Üstat Gera, Teselyus'a haber göndererek Haçlıların geri çekilmesini söyledi. Söğüt'ün düşmanlardan arındırılmasının ardından Bala Hatun, alpları ve bacılarla gurur duyduğunu şu sözlerle ifade etti: "Söğüt'ün şanlı ahalisi, gazi ahalisi! Kaldırasınız başınızı yerden! Gözünüzün yaşını silesiniz! Düşman yıldırım gibi gelse ne gam! Bize Allah yeter! Müslüman diz çökmeyendir! Yeis'e düşmeyeceğiz! Umudumuzu daim diri tutacağız! Nice Firavunlar nice Nemrudlar gördü Müslüman'lar... Amma daim Hakk galip geldi!"

Osman Bey, İlhanlı Devleti adına vergi isteyen Moğollar'ın isteğini kabul etti. Vergiyi bizzat ödemeye giden Osman Bey, Moğollar tarafından tuzağa düşürüldü. Osman Bey'in kendini ölü göstererek kurduğu oyunla, alplar Moğol kisvesine büründü ve Osman Bey'in cesedini Moğol kampına getirdiler. Osman Bey'in cesedine yaklaşan Akcelasun, Osman Bey'in aniden gözünü açıp hamle yapmasıyla öldü. Osman Bey, "Türk'e kefen biçenin mezarı her daim hazırdır!" diyerek Akcelasun'un cezasını kesmiş oldu.