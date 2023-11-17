Esra Erol ve Aldatmak reytinglerde zirvede

Esra Erol’da 16 Kasım Perşembe günü %5,80 izlenme oranı ve %24,57 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk sıraya yerleşti. AB Kategorisinde ise Aldatmak dizisi %4,13 izlenme oranı ve %12,76 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Türkiye Esra Erol'daki bu aşıkları konuşuyor!

Esra Erol'un dünkü yayınında Zeynep Hanım ve Muharrem Bey'in konu olmuştu. işleniyor. Sosyal medyadan tanışmış, Zeynep Hanım, Muharrem Bey ile evlenmek istemiş fakat dayısı Bayram Bey'in izin vermeyince Düzce'ye kaçmıştı.

Bey'in Zeynep Hanım engelli olduğu için Dayısı Bayram evlenmesinin doğru olmadığını söyleyip rızası olmadığını da yayında söylemişti. Malatya'da yaşayan Zeynep'i kaçıran ve aslen Düzce'de yaşayan Muharrem'in akşına Zeynep'in dayısı karşı çıkıyordu. İlgiyle izlenen programın dünkü beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Muharrem Bey, Zeynep'in dayısı Bayram Bey'in elini öpmek istedi. Ardından Zeynep Hanım, Bayram Bey ile barışmak için hamlede bulundu. Kısa bir atışmanın ardından Bayram Bey, Zeynep Hanım'ı affetti ve sonrasında Muharrem Bey'in de elini öpmesine izin verdi. Dargınlığın tatlıya bağlandığı düşünülürken Muharrem Bey bir anda stüdyoda diz çökerek Zeynep Hanım'a evlenme teklif etti.

Herkesin şaşkınlıkla izlediği olayda Zeynep Hanım teklifi kabul etti. Muharrem Bey teklifin ardından Zeynep Hanım'ı dayısı Bayram Bey'den istedi ve Bayram Bey'in rızası alındı.