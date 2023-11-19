Asiye, Suzan sayesinde hapisten kurtuldu!

Kardeşlerim 105. Bölüm'de yine heyecan dolu anlar yaşandı! Akif, Süreyya'nın tuzağına nasıl düştü?

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

105. Bölümde neler yaşandı? Akif, Süreyya'nın tuzağına düştü!

Ömer, Sarp'ın kapısına gider ve ifadesini değiştirmesi için yalvarır. Ancak Sarp bu durumun tadını çıkartır ve kabul etmez. Beklenmedik bir şey yaşanır. Suzan elinde Sado'nun videosu ile Şevval'i ziyaret eder. Onu hapishaneye göndereceğini söyler. İnkar etmeye kalkar önce Şevval ancak videoyu görünce Asiye'yi kurtarma karşısında kanıtı silmesini ister.

Suzan'ın yaptığı anlaşma sayesinde Asiye kurtulur. Ailece kutlama yaparlar. Nebahat, Suzan ile Yaman'ın arasını yapmak için harekete geçer. Akif yerine Yaman ile Suzan'ı iş gezisine gönderir. Bunu öğrenen Süreyya da boş durmaz.

Şengül'ün kayınvalidesi kurşun döktürmek için eve 2 kadın çağırır. Kadınlar ikiliyi bayıltıp evi soyarlar. Elif ile Tolga sahte sevgililiğe devam ederler. Birlikte dans kursuna yazılırlar. Onları kıskandırmak için Oğulcan da Melis ile katılır. Tolga ve Elif sonunda sahte bir ilişki yaşadıklarını itiraf ederler. Süreyya ise Akif'i, intikam için ayartır. Akif romantik bir gece organize eder. Süreyya'yı beklerken onun yerine Nebahat gelir.