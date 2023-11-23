Altın Kafes, 3 Aralık Pazar 20.00'de atv'de başlıyor!

Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ü bir araya getiren Altın Kafes atv'de başlıyor. Altın Kafes ilk bölüm 3 Aralık Pazar 20.00'de atv'de!

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen atv'de yepyeni bir dizinin heyecanı başlıyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı Altın Kafes 3 Aralık Pazar akşamı 20.00'de atv'de izleyicisinin karşısına çıkıyor. ARC Film imzalı Altın Kafes, ilk bölüm öncesi yayınlanan tanıtım ise büyük ilgi gördü. Beğeni toplayan fragmanın ardından sosyal medyada yüzlerce olumlu yorum yapıldı.

Altın Kafes konusu nedir?

Senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sırlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan 'Altın Kafes' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' yıldız isimlerden oluşan kadrosu ve entrikalarla örtülü hikayesiyle sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

Altın Kafes oyuncuları kim?

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatını izleyiciler ile buluşturacak.