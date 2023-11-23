Ateş Kuşları’na başarılı oyuncu Nilay Duru dahil oluyor!

atv'nin çok konuşulan dizilerinden 'Ateş Kuşları', bu sezon da heyecan ve sürprizlerle dolu. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen atv'nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın kadrosuna başarılı oyuncu Nilay Duru dahil oluyor.

'Ateş Kuşları'nın 24 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak olan 32. Bölümünde sevilen isim Nilay Duru, seyirci karşısına Ragıp'ın avukatı Gözde olarak çıkacak.

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Emin Gürsoy, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alan Ateş Kuşları, her cuma saat 20.00'de atv'de!



