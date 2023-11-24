Aldatmak'ta ipler iyice gerildi

46. Bölümde neler yaşandı?

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak'ın dün akşam ekrana gelen kırk altıncı bölümü AB ve 20+ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Oğlunun katilinin Oylum olduğunu düşünen Mualla, Oylum'u ve Can'ı alarak apar topar Diyarbakır'dan İstanbul'a döndü. Gözü dönen Mualla, Oylum'u herkesten gizleyerek bir yere kapattı. Oylum için endişelenen Kahraman ve Nazan, Mualla'yı takip ederek onun yerini buldu. Oylum, kendine gösterilen videoyu görünce görüştüğü kişinin Behram'ın katili olduğunu öğrendi. Hiçbir suçu olmayan Oylum, Ozan'dan gelen mesaj üzerine Ozan'ın borcunu kapatmak için görüntüdeki adamla buluşmaya gittiğini söyledi. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışıp Ozan'dan hesap sorarken Zeliş'in bütün sırları ortaya çıktı. Bir yandan Dicleliler, diğer yandan Ozan her yerde Zeliş'i ararken Zeliş, annesinin yanında gizlice saklanıp yaptıklarından sıyrılmaya çalıştı.

Diğer yanda Güzide, kaybettiği evladını bulduğunu düşünürken hastaneden gelen haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Evladı olabilme ihtimalini bir türlü aklından çıkaramayan Güzide, Ankara'da hastaneden bir an olsun ayrılmadı.

Zeliş kendi kendine kaçmak isterken Mualla'ya yakalandı. Zeliş, Mualla'dan kurtulmak için elindeki silahı doğrulttu. Fakat İlknur araya girince Zeliş annesini vurdu.