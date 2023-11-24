Yıllar sonra annesini Esra Erol’da buldu!

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının 23 Kasım yayınında büyük bir kavuşma gerçekleşti. Sakarya'da sokaklarda yaşamak zorunda kalan ve Uzun Çarşı esnafının yanında kalan 21 yaşındaki Sezer, Esra Erol'un programına katıldı. Sezer, 14 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu ve duygusal anlar yaşadı.

Hikayesi izleyenleri gözyaşına boğdu

Sezer, 7 yaşındayken babasını kaybettikten sonra annesi tarafından yurda verilmiş ve %25 zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürmüştü. Sezer, Faruk Avcı adlı bir esnafın dikkatini çekmiş ve Sakarya, Uzun Çarşı esnafının yardımıyla günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştı.

Henüz 7 yaşındayken babasının vefat ettiğini, annesi İlknur'un ise kendisini bir Sevgi Evi'ne yerleştirdiğini dile getiren Sezer Göl'ün yaşadıkları herkesi gözyaşlarına boğdu. Sezer'in dramı, milyonlarca izleyiciyi yürekten etkilerken, Esra Erol'un programında Sezer'in annesi İlknur Görümlü'nün bulunması için çalışmalar da yoğun bir şekilde devam etmişti. Sezer, anne sevgisine olan ihtiyacını ve hasretini Türkiye ile paylaştı. Esra Erol'un sorularını cevaplarken duygulanan Sezer, annesini bulmak için umudunu asla yitirmediğini söyledi. Sokaklarda çeşitli yerlerde yaşayan ve ailesinden uzakta zor bir hayatı olan Sezer, annesini bulmak için duygusal bir çağrıda bulundu ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Esra Erol anne İlknur'u buldu

Dün yayınlanan bölümde ise Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonucu Sezer'in annesini buldu ve Sezer'in gözyaşları son buldu. Anne oğlu 14 yıl sonra ilk defa bir araya geldi. Sezer'in annesi İlknur Hanım, maddi olarak durumu olmadığı için oğlunu yurda bırakmak zorunda kaldığını açıkladı. Kısa süre içerisinde anneyi bulan Erol, anne ve oğlunu canlı yayında kavuşturdu. Gözyaşlarına hakim olamayan anne İlknur, "Ben de çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm. Oğlumla aynı kaderi yaşadık" dedi. Yıllar sonra birbirine kavuşan anne oğul, dakikalarca birbirine sarılıp ağladı. İlknur Hanım, "Ben de yurttan büyümeyim. Annem babam bana sahip çıkmadı. Ben onları 18'ime yeni girdiğimde buldum. Sezer'le aynı hayatı yaşadım diyebilirim. Maddi durumum olmadığı için Sezer'i bıraktım. Bu hayatta yapayalnızım" dedi. Esra Erol ise, "Benim görevim anneni canlı canlı görmeni sağlamaktı. Onu da gerçekleştirdik" dedi. Sezer ve annesi Esra Erol'a teşekkür ederek stüdyodan ayrıldı.



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