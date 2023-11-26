Ömer ile Oğulcan sahte para işine bulaştı!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

106. Bölümde neler yaşandı?

Yasmin annesinin katil olduğunu öğrendi.

Akif, yine bin bir yalanla kurtulmayı başarır. Suzan, Ahmet'in doğum gününde mezarı başına gider, Şevval ve çocukları da gelince ortam gerilir. Sarp annesinin Suzan'a gününü göstermemesine şaşırır. Oğulcan, Elif'in gönlünü almaya çalışır. Ona sıcak su koyunca değişen kupa hediye eder. Üzerinde fotoğrafla benimle çıkar mısın yazar? Oğulcan, araba yıkama işine girer. Kredi çekmek için bankaya giden Şengül ile Orhan soyguna denk gelir. Orhan'ın kahramanlığı sayesinde soyguncular yakalanır. Orhan günün kahramanı olur tüm medyada haber olur. Reklamda oynaması için teklif gelir. Asiye şarkı söyleyerek Emel'in ihtiyacı olan ayakkabıyı almaya çalışır. Fatma mutfakta çalışırken Süreyya ile Akif'in flörtleşmesine tanık olur. Oğulcan, yıkama işinde beğendiği spor arabayı alır. Ömer'in iş yerine gider turlamak isterken kaza yapar arabayı duvara toslarlar. Elif ile Ayla yakınlaşırken Berk onu annesinin başına gelenleri öğrendiğinde yapacakları konusunda uyarır. Kazanın masrafı 60 Bin lira tutar, aracın sahibi Oğulcan ile Ömer'e alacağı karşısında senet imzalatır. Parayı ödemeleri için onlara iş teklif eder. Fark etmeden onları kirli işlerine bulaştırır. Lidya, Ömer ile Süsen'in arasını açmak için Asiye'yi kullanır. Asiye şüphe edince de onu kendisine ders vermesi için ikna etmek adına Sarp'tan hoşlandığı yalanını söyler. Asiye bunu Süsen'e söylerken Sarp duyar. Hastalanan Süreyya'yı Akif ziyarete gider, ona şifa olacak alışveriş yapar. Şevval ile Suzan, Yaman yüzünden karşı karşıya gelir. Aralarında kavga çıkar. Şevval bıçak çeker. Yasmin onları görür.