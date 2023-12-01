Perşembe'nin galibi: Aldatmak

atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Aldatmak kırk yedinci bölümü ile AB'de %4,97 reyting ve %14,17 izlenme payı alarak birinci oldu.

47.Bölümde neler yaşandı?

Oylum'dan Mualla'yı şok edecek açıklama

İlknur'un Zeliş tarafından vurulması herkese büyük bir şok yaşattı. Mualla, Zeliş'in yakalanması için bütün adamlarını görevlendirdi. Bu durumu kendine fırsat bilen Tarık ise hemen hastaneye gidip İlknur'un telefonunu ele geçirdi ve şantaj videosunu sildi.

Yurtdışına kaçmak isteyen Zeliş, Dicleliler tarafından yakalandı. Mualla, Zeliş'in kafasına silah dayasa da onu polislere teslim etmeyi tercih etti. Aşirete de Dicleliler'in törelerinde kadınlara silah sıkılmadığını hatırlattı.

Yeşim, elindeki kozu sonuna kadar kullanmaya devam edip Tarık'ı nikah masasına oturttu. Üstelik Güzide de ikilinin nikah şahidi oldu. Yeşim, Güzide'nin desteği ile Tarık'a çok ağır şartlarda bir evlilik sözleşmesi imzalatmayı da başardı.

Kahraman nihayet Oylum'la duyguları hakkında konuştu. Ancak beklediği cevabı alamayınca İstanbul'dan ayrılıp Arjantin'e dönmeye karar verdi. Mualla, Kahraman'ın bir anda böyle bir karar verip kimseye haber vermeden evden ayrılmasını Oylum'a bağlayınca ortalık yine karıştı. Mualla'nın davranışlarına daha fazla katlanamayan Oylum, Can'ın babasının Behram değil Tolga olduğunu söyledi.