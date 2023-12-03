Ömer'in başı belada!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

107. Bölümde neler yaşandı?

Akif, çocukları sahte para işinden kurtarır. Ancak adamlar onları bırakmaya niyetli değildir. Oğulcan ile Ömer'in yolu kesip sahte para aklama işine devam etmeleri için tehdit ederler. Akif'ten yeniden yardım isterler. Sahte para çetesini çökerttiler ama elebaşları kaçar. Oğulcan Elif'in gönlünü almak için sahte kapkaççı tutar babaannesinin aklın uyar. Ancak işler umduğu gibi gitmez foyası ortaya çıkar. Şevval ve Suzan kavgası felakete dönmeden sonlanır. Suzan bir süre izin alır. Süreyya, Yaman ile Suzan'ın yakınlaşmasını önlemek için tüm zehrini kusar. Suzan da Yaman'a fena çıkışır. Sahte para çetesinin elebaşı Ömer'i kıstırır ve intikam almak için onu kaçırır elini ayağı bağlayarak havuza atar.

https://www.atv.com.tr/kardeslerim/107-bolum/izle