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HABERLER Aldatmak'ın yeni bölümünde şoke eden gelişmeler...

Aldatmak'ın yeni bölümünde şoke eden gelişmeler...

GİRİŞ TARİHİ:  06.12.2023, 19:02
Aldatmak'ın yeni bölümünde şoke eden gelişmeler...

Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan beklemediği bir tepki alır. Her şey sarpa sararken bu düğümü çözebilecek kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde söndürmesi gereken yangınlar vardır.

Güzide, Ozan için zor zamanların kapıda olduğunun farkındadır. Ne yapacağını bilemeyen Güzide'ye destek, hiç beklemediği bir isimden gelir. Güzide için yeni bir dostluk kapıdadır.

Tolga'yı kaybetmemek için korkunç bir plana sadık kalması gereken Selin, büyük bir dikkatsizlikte bulunur. Bu dikkatsizliğin hem Tolga, hem Selin hem de Oltan için korkunç sonuçları olur. Tolga, kendini her şeyi kaybetmenin kıyısında bulacaktır.

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