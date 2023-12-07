5'i bir yerde

İlk 100’ün ilk 5’i atv’den

atv, 6 Aralık'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı.

Kuruluş Osman tüm kategorilerin birincisi!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 139. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman', 139. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,79 reyting ve %22,75 izlenme payı, AB kategorisi'nde %6,76 reyting, %19,52 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,08 reyting %19,77 izlenme payı elde etti. Dizi, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da ise Tüm Kişiler kategorisinde %6,11 izlenme oranı ve %25,39 izlenme payı alarak ikinci oldu.

Kuruluş Osman (Özet)

Soluk soluğa izlenen Kuruluş Osman'ın 138.bölüm özeti de ilk'5 kategorisine girdi. Özet Tüm Kişiler'de %5,50 izlenme payı ve %14,03 izlenme oranı alarak 3. Sıraya yerleşti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Hafta içi her gün atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting listesinin Tüm Kişiler kategorisinde %4,92 izlenme oranı ve %34,23 izlenme payı alarak dördüncü oldu.

atv Ana Haber Bülteni

Dün akşam ekrana gelen atv Ana Haber Bülteni gündemi belirleyen haberleriyle Tüm Kişiler kategorisinde %4,66 izlenme oranı ve %13,87 izlenme payı alarak reyting listesinin ilk 5'ine adını yazdırdı.