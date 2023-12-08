ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
HABERLER Bir mucize daha Esra Erol’da gerçek oldu.

Bir mucize daha Esra Erol’da gerçek oldu.

GİRİŞ TARİHİ:  08.12.2023, 22:16
Bir mucize daha Esra Erol’da gerçek oldu.

32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu.

Esra Erol'da programına katılan Neslihan Alçın, 5 ay önce büyüten ailesinin gerçek ailesi olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğini ve kardeşleri olduğunu öğrendiğini açıkladı. Bu süreçte 3 kardeşiyle görüşen ama bir kardeşini bulamadığını ifade eden Neslihan, kardeşi Ertuğrul'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Elinde kardeşine ait bir tek bebeklik fotoğrafı olan Neslihan'a güzel haber Esra Erol'dan geldi.

4 aylıkKen bir aileye evlatlık verilen kardeşi Ertuğrul'u Esra Erol kısa süre içerisinde buldu. Büyüten ailenin kardeşinin ismini Berkant olarak değiştirdikleri ortaya çıktı.

Stüdyoda bir araya gelen abla kardeş gözyaşlarına hakim olamadı. 32 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi.

DİĞER HABERLER

ARAMA

CANLI YAYIN