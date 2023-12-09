Altın Kafes'te entrikalar başlıyor!

Zeynep tüm masumluğuyla oyunların ortasında kalıyor

atv'nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle merak uyandıran, yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' Pazar akşamı ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde aşk ve entrika ile örülmüş sahneler izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı güçlü kadrosuyla izleyici karşısına çıkan 'Altın Kafes'te güç oyunları ve entrikalar başlıyor.

Şifa Nur Gül'ün hayat verdiği Zeynep'in yaşadığı tesadüfler Onur'la (Aytaç Şaşmaz) yakınlaşmasına sebep olacak. Zeynep'in Onur'dan aldığı sürpriz evlilik teklifine ne cevap vereceği büyük merak konusu oldu. Onur'a aşık olan asistanı Ahu'nun yeni planları ise ikiliyi yeni bir bilinmezin içerisine sokacak.

Zeynep için bu bir masal mı yoksa 'altın kafes'te tutsak kalacağı yeni bir başlangıç mı? soruları yeni bölümde cevap bulacak.

'Altın Kafes' yeni bölümüyle pazar akşamı atv'de!