Onur'dan Zeynep'e beklenmedik evlilik teklifi

atv'nin yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' dün akşam ekrana gelen ikinci bölümünde aşk ve entrika ile örülmüş sahneleriyle beğeniyle izlendi.

2. Bölümde neler yaşandı?

Onur, Seher'e çarpmanın şokunu atlatamadan karşısında Zeynep'i gördü. Ahu'ya çarptığı kadını hastaneye götürmesini, onu hayatta tutması gerektiğini söyleyerek Zeynep'le birlikte oradan uzaklaştı. Onur kendisinden şüphenilmemesi için Zeynep'le haberi yokmuş gibi magazincilere poz verdi. Ertesi gün her yerde Zeynep ve Onur'un sevgili oldukları haberi yer aldı. Zeynep bir anda hem basının hem de etraftaki meraklı gözlerin ilgi odağı oldu.

Serhat, annesinin yol kenarında cansız bedeninin bulunduğunu öğrendi. Annesinin katilini ortaya çıkarmak için iz peşine düştü. Serhat'ın araştırmaları onu Beyoğlu ailesine götürdü.

Onur ve Zeynep'in sevgili olduklarına dair magazinde çıkan haberlerden sonra Zeynep'in varlığından rahatsız olan Ahu, kazanın soruşturmasının artık kapandığını bu yüzden Zeynep'le görüşmesine gerek kalmadığını Onur'a söyledi. Ahu ayrıca Zeynep'in babası için Nalan'dan para aldığını söyledi.

Zeynep, Onur'un kendisiyle ilgilendiğini fark ettikçe ona karşı hisler beslemeye başladı. Ancak bir anda kendisine soğuk davranan Onur, Zeynep'e aralarındaki her şeyi yanlış anladığını söyledi.

Onur, ölen eski karısından dolayı tekrar kalbini birine açmaktan korktuğu için geri adım attı. Bundan haberi olmayan Zeynep, Onur'un sözleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sırada Nalan'nın eline Ahu'nun kaza hakkında bir kadına çarptığını itiraf ettiği videoya ulaştı.

Zeynep ve Onur'un ilişkisini babannesi Zümrüt Hanım'ın desteklemesi Nalan'ın yeni bir hamle yapmasına yol açtı. Onur'un Ahu ile değil, Zeynep'le olması gerektiğini düşünen Nalan, Onur'u tehdit ederek köşeye sıkıştırdı. Bu durumda Onur'un tek seçeneği kaldı. Zeynep'in kalbini yeniden kazanmak için onu görmeye gitti.

Onur'un yardımına Zümrüt Hanım yetişti. Zeynep'lere tüm aile giden Onur herkesin önünde Zeynep'e 'Benimle evlenir misin?' diye sorarak şok etti.