ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
 7

BİLDİRİMLER

CANLI YAYIN
HABERLER Kuruluş Osman Youtube’da izlenme rekoru kırdı

Kuruluş Osman Youtube’da izlenme rekoru kırdı

GİRİŞ TARİHİ:  13.12.2023, 14:44 GÜNCELLEME TARİHİ:  13 Aralık 2023 Çarşamba, 15:15
Kuruluş Osman Youtube’da izlenme rekoru kırdı

atv ekranında beşinci sezonunda da heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Youtube'da 4.5 milyar izlenmeyle kendi alanında bir rekora imza attı.

Youtube'da 8.5 milyon abonesi ile Türk dizileri arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın 1. Bölümü 32 milyon izleme ile tüm diziler arasında da en çok izlenen bölüm olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük dizi kanalı

Türkçe başta olmak üzere Arapça, Urduca, Japonca, İspanyolca kanallarındaki abonelerinin toplamı Youtube'da 17 milyona yaklaşan ve 11 milyar izlenme elde eden Kuruluş Osman tartışmasız Türkiye'nin en büyük dizi kanalı unvanını da elinde tutuyor.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Youtube Kanalı için tıkla

DİĞER HABERLER

ARAMA

CANLI YAYIN