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HABERLER Orhan Bey’in Holofira kararı!

Orhan Bey’in Holofira kararı!

GİRİŞ TARİHİ:  13.12.2023, 23:45

‘Kuruluş Osman’ın 140. Bölümünde Orhan Bey, Holofira’yla evlenmek istediğini annesi Malhun Hatun’a net bir şekilde söyledi. Orhan Bey, Holofira’yla evlenmek için Malhun Hatun’u karşısına aldıktan sonra Holofira’yı ata bindirerek kaçırdı.

Kuruluş Osman'ın 140. Bölümünde Malhun Hatun, Holofira'ya içini döküp bir bey hatunu olmanın nasıl fedakarlıklar gerektirdiğini izah etti. Holofira'nın aynı fedakarlıkları yapamayacağını düşünen Malhun Hatun, Holofira'dan Uç Pazar'ı terk etmesini istedi. Bu durumu fırsat bilen Mehmet Bey ise annesi Saadet Hatun'un da yönlendirmesiyle Holofira'ya Uç Pazar'da yüzük vererek evlenme teklifi etti. Holofira, yüzüğü aldı ve biraz düşünmek istediğini söyledi. Bu anlara şahit olan Orhan Bey, gördüklerine daha fazla dayanamadı, annesi Malhun Hatun'un tüm ısrarlarına rağmen, "Bundan sonra hiç kimseyi dinlemeyeceğim!" diyerek Holofira'yı oradan atıyla kaçırdı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 140. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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