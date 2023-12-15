Perşembe'nin galibi: Aldatmak

atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Aldatmak kırk dokuzuncu bölümü ile AB'de %4,36 reyting ve %12,85 izlenme payı alarak birinci oldu.

49.Bölümde neler yaşandı?

Güzide için karar anı geldi

Selin geçirdiği travmadan dolayı hiçbir şey hatırlamadı. Bu sebeple Tolga'nın tutukluluğu devam etti. Oltan oğlunu kurtarmak için çabalarken Oylum, Tolga'yı ziyarete gitti. İkilinin konuşması ise duygusal anlar yaşamalarına sebep oldu. Oylum'un Tolga ile görüşmesi Diclelilerde paniğe sebep oldu. Ancak Oylum'un gerçekleri Tolga'ya söylemediğini öğrenen Kahraman derin bir nefes aldı.

Serra, Oylum'un evine gidip haddini aşan sözler söyledi. Serra'nın sözleri karşısında sinirlerine hakim olmakta zorlanan Oylum'a, Nazan'dan destek geldi ve Nazan, Serra'ya haddini bildirip evden kovdu.

Güzide'nin Hakan'la ilgili iyi niyeti ailesi için kötü sonuçlandı. Hakan, evdeki kıymetli eşyaları çalarak ortadan kayboldu. Üstelik Hakan, Ümit'in bir anlık zaafıyla banka hesabını da ele geçirdi. Güzide bir yandan evini soyan kişinin gerçekten oğlu mu olduğunu öğrenmeye çalışırken bir yandan Sezai'nin davranışlarındaki farklılığı hissetti. Sezai ile konuşmaya giden Güzide, İpek'in yalanları ve iftiralarıyla karşı karşıya kaldı. Güzide, Sezai'ye kızının yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyip yanlarından ayrıldı. Sezai ise kızı ve sevdiği kadın arasında kaldı.

Teyzesini uyaran Kahraman artık durmasını, Oylum ve Kaşifoğluları'nı rahat bırakmasını söyledi. Mualla, Kahraman'ın sözlerine aldırış etmeyince Kahraman geçmişten bir sırrı bildiğini açık etti.

Hakan, Güzide'nin evine gizlice girerek orada kalmaya devam ederken Ozan'a yakalandı. Kaçmak isteyen Hakan'ın yolu Ozan tarafından kesildi ve Hakan polislere teslim edildi. Hakan hakkında bir karar vermek isteyen Güzide'nin DNA sonucunu beklediği telefon geldi.

Aldatmak, her Perşembe saat 20.00'de atv'de!

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