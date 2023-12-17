Babaanne paraları alıp kaçtı...

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

Tonlarca para bulan Oğulcan, babaannesinin aklına uyarak paraları kimseye söylemez ve saklar. Okulda ise aşk rüzgârları eser. Ayaz, Sarp ile girdiği iddiayı kaybetmemek için Asiye'yi sınavda kurtarır. Sarp'ın attığı kopyanın Asiye'nin üstüne kalmasını engeller. Asiye ile arasındaki buzları eritmeyi başarır. Yasmin ise Tolga'ya sürpriz yaparak aşkını ilan eder ve sonunda ikisi sevgili olur.

Ömer ve Süsen'i takip eden Lidya ve Sarp onlara tuzak kurar. Ömer ve Süsen'in pilav arabasını yokuştan aşağı ittirerek dükkana girmesine neden olurlar. Dükkan sahibi ile karakolluk olup başlarını derde sokar.

Babaanne ise paraları alıp kaçar. Ona güvenemeyeceğini anlayan Oğulcan, kardeşini salıncakta bırakıp peşine düşer. Babaannesini durdurmayı başaramayan Oğulcan kardeşini de kaybeder. Umutcan hiçbir yerde yoktur.

Kardeşlerim her Cumartesi yeni bölümleriyle 20.00'de atv'de!