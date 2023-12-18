Namazın Sadece Farzlarını Kılsam Kabul Olur Mu? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Namazın sadece farzlarını kılmak hakkında tüm bilinmeyenleri Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu atv ekranında İslam dinine dair merak edilenleri en ince ayrıntısına kadar açıklamaya devam ediyor. İzleyicilerin akıllarına takılan soru işaretlerini gidermek adına çaba harcayan Nihat Hatipoğlu, "Namazın sadece farzlarını kılsam kabul olur mu?" sorusuna da açıklık getirdi.

Sünnet Namazlarını Kılmak Zorunlu Mudur?

İbadetin Allah'a yönelmek için yapıldığını açıklayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Yeter ki Allah'a yönelin, Allah'a sığının" sözlerini kullandı. Farz kelimesinin anlamını açıklayarak önemine değinen Nihat Hoca, "Aklı başında olan her Müslümanın yapması gerekenlerdir farz" sözlerini kullandı.

Vakit namazlarında sadece farzları kılmanın yeterli olduğunu ifade eden Nihat Hatipoğlu, "Konferanslara gittiğimde hiç namaz kılmayan gençlere diyorum ki farzla başlayın. Sünnet gözlerine çok ağır geliyor. Önce farzları kılın diye tavsiyelerde bulunuyor" dedi.

Namazın sadece farzlarını kılmak doğru mudur?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, farzları kılarak namaza başlayanların zaman geçtikten sonra sünnetleri de kılarak ibadetlerine devam etmelerinin doğu olacağını vurguladı.

Yatsı namazında vacip olan Vitr namazının da kılınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Evde olunan zamanlarda mümkün olduğu sürece sünnetlerin de kılınmasının doğru olacağını" sözlerine ekledi.

atv ekranında her hafta seyircilerden gelen onlarca soruyu cevaplandıran Nihat Hoca, akıllara takılan tüm soruların yanıtlarını izleyicisiyle paylaşıyor.

Nihat Hatipoğlu, atv ekranında izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.