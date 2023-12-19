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HABERLER ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın keyif dolu gecesi

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın keyif dolu gecesi

GİRİŞ TARİHİ:  19.12.2023, 10:38
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın keyif dolu gecesi

atv ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihan Sığmazam’ın başarılı ekibi 50. Bölüm ve yeni yıl kutlamasını bir arada gerçekleştirdi.

Dizinin yönetmeni Mustafa Şevki Doğan, başrol oyuncuları Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve tüm oyuncu-ekip kadrosunun katıldığı yemekte keyifli anlar yaşandı.

Gecenin sahibi Oktay Kaynarca, "Türkiye'de ana kastta bu kadar başrol yok. Bu kadar önemli insanı bir arada çalıştırabilmek onların gönüllerinden gelen bir şey. Bu kadrodan hangisini alırsan al başrol olarak diziyi göğüsler. Çok kalabalık ve çok kaliteli bir ekip olduk. 50 bölüm çektik çok yorulduk ama biz duramayız devam edeceğiz. Biz bu cihana sığmayız" dedi.

Oktay Kaynarca'nın eşi Leyla Türk'e hayat veren Ebru Özkan Saban, "50. bölüme ulaştık. Bizim inandığımız kadar seyircimizde bize inandı, o yüzden buralara geldi" diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Yayınlanan son bölümde diziye transfer olan Ozan Akbaba "Ben de bu cihana sığmazam" dedi. "Ekip çok iyi, proje çok iyi, bende tam olmam gereken yerde; abimin yanındayım. Keyfim yerinde" dedi.

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