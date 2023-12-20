Orhan Bey, Alaeddin Bey ve Yunus Emre’nin manevi buluşması

‘Kuruluş Osman’ın 141. Bölümünde Orhan Bey, Alaeddin Bey ve Hz. Yunus Emre’nin yolları kesişti. Yunus Emre, beylere Veysel Karani ile ilgili bir rivayette bulundu ve nihayet adını açıkladı.

Kuruluş Osman'ın 141. Bölümünde Yunus Emre, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'i sofrasına davet ederek, onların derin yaralarına şifa aramak istedi. Ancak, ikisinin de zihninin bulanık olduğunu fark etti. Orhan Bey, sevdasının engelleri ve annesi Malhun Hatun'un onayının olmaması gibi konulardan bahsetti. Bu hassas anın ardından, Hz. Yunus Emre, Veysel Karani'yle ilgili bir rivayette bulundu. Yunus Emre, sözlerine şu cümleyle başladı: "Üveysi… Resulullah'a aşık bir zat… Onun mübarek yüzünü bir kerecik görmek için yanıp tutuşur. Amma… İhtiyar, âmâ anası, Üveysiden gayrı kimsesi olmadığından ona şart koşar. 'Git' der. 'Amma tez dön. Resulullah'ın hanesinden başka yere uğrama.' Üveysi anasına tezden döneceğine söz verir düşer aşk yoluna ve ulaşır Medine'ye. Doğruca Resulullah'ın evine varır. Amma… Üveysi de kaderinden kaçamaz işte. Resulullah evde yoktur. Üveysi buna pek üzülür. Anasına söz vermiştir ya… Beklemeden dönmesi gerekir. Hazreti Aişe'ye anlatır oracıkta meseleyi. Ve Resulullah'a selam eder. Çıkar yola. Nihayet Yemen'e varır. Anası meseleyi dinleyende Üveysi'sine dua eder. 'Dünyada göremediğin Resûlullah'ı ahirette görüp O'na komşu olasın.' der. Öte yanda evine dönen Resûlullah Hz. Aişe'ye sorar. Kim geldi buraya, ya Aişe? Hazreti Aişe meseleyi izah edende efendimiz: 'O, annesine itaat edip etmeyeceği hususunda imtihan oldu. İmtihanı da kazandı. Dünyada beni görmesi nasip değilmiş. Ama ahirette komşum olacaktır.' Üveysi, anasının rızası için vuslatı ahirete bırakmıştır. Amma… Ne büyük ecirle mükâfatlandırılmıştır. Demek ki buradan alacağımız dersler vardır."



Bu sözler üzerine Orhan Bey, "Peygamber duasına mazhar olmak dahi ana rızası almaktan geçer." dedi. Yunus Emre, anaların rızasını almak için her daim bir yol olduğunu ve bu yolu bulmanın Orhan Bey'in görevi olduğunu söyledi. Orhan Bey, duyduklarının şifa olduğunu ve Derviş Efendi'nin ismini öğrenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Yunus Emre, kendi yazdığı bir şiiri okudu. Şiirin dizelerini devam ettiren Orhan Bey, bu sözlerin sahibinin Yunus Emre olduğunu anladı. Yunus Emre, "Sözleri söyleten Rabbimizdir. Fakir de Tapduk Emre'nin Yunus'udur. Tapduk Emre'nin dervişi. Yunus Emre demeleri ondandır." diyerek adını bahşetti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 141. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.