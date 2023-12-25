Makyajlı Şekilde Namaz Kılınır Mı? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Makyajlı bir şekilde namaz kılmak ve abdest almak hakkında tüm bilinmeyenleri Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

İslam diniyle alakalı tüm soruları en detaylı haliyle açıklayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'makyajlıyken namaz kılınır mı' sorusuna açıklık getirdi. Makyaj yapmış olmanın namaza, abdeste, Kuran okumaya engel olmadığını ifade eden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Namaz farzdır. Dövmem var diyerek namaz kılmamazlık yapma. Piercing taktım diyerek abdest almaktan vazgeçme" sözlerini kullandı.

Makyajlı namaz kılınır mı? Kalıcı makyaj varken abdest alınır mı?

Kalıcı makyajın günah olup olmadığına değinen Nihat Hoca, "Eğer bir hanımın kaşı azalmışsa ya da komple döküldüyse bunu bir tıbbi müdahale olarak algılamak gerekir" dedi. Nihat Hatipoğlu, "Kirpiğin üzerine kirpik takmak, vücudun altına su geçmesini engelleyecek maddeler kullanmak abdeste engel olur" ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, makyajlı bir kişinin abdest alıp namaz kılmadan önce yüzünü temizlemesinin daha uygun olacağını dile getirdi.

Oje ile namaz kılınır mı?

Kalıcı tırnak uygulamalarına da değinen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Tırnağa su ulaşmadıktan sonra gusül olmaz, abdest olmaz" dedi. Oje ve kalıcı ojelerin abdestte önce mutlaka temizlenmesi gerektiğini belirten Nihat Hatipoğlu, suyun tırnağa değmesinin şart olduğunu vurguladı. Ojeli bir şekilde alınan abdestin geçerli olmadığını dile getiren Hatipoğlu, ojeyle namaz kılmanın da uygun olmayacağını ifade etti.

Makyaj yapan biri nasıl namaz kılar?

Kozmetik ürünlerde alkol kullanımına da değinen Nihat Hoca, "Makyajda kullanılan malzemede haram ve zararlı bir madde bulunmamalı. Abdest alırken suyu, derinin altına geçirmelidir" dedi. Nihat Hatipoğlu, "Kozmetik ürünlerinde alkol varsa kullanılmamalı. Domuz ürünleri varsa kesinlikle uzak durulmalı" ifadelerini kullanırken deodorant ve parfümdeki alkolün namaza engel olmadığın söyledi. Nihat Hatipoğlu, yüze sürülen alkollü kremlerin de abdest almaya bir engel oluşturmadığını belirtti.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Sabah makyaj yapıp evden çıkan hanımlar var. Biz bu hanımlara makyaj yapma dersek namazdan vazgeçecek. Onları farzdan alıkoymamız doğru değil" ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu, atv ekranında izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.