Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Aslı'sı Kimdir? Burcu Kıratlı Biyografisi

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Yıldızlar Bana Uzak dizisiyle yeni bir maceraya atılan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı kimdir? İşte sevilen oyuncu Burcu Kıratlı hakkında merak edilenler…

Burcu Kıratlı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi. Gül Erçetingöz ve Tuncay Kıratlı'nın kızları olan Burcu Kıratlı, okul hayatını İstanbul'da geçirdi. Temmuz ayında doğan başarılı oyuncu şu sıralar 35 yaşında ve aslan burcu.

Burcu Kıratlı hangi üniversite mezunu?

Burcu Kıratlı, ilkokul eğitimini Ata Koleji, ortaokul eğitimini ise Beşiktaş Koleji'nde tamamladı. Lise eğitimini Yeni Yıldız Koleji'nde alan Burcu Kıratlı üniversite hayatına Yeditepe Üniversitesi'nde başladı.

İletişim Fakültesi'nin Görsel İletişim Tasarımı bölümünü bitiren güzel oyuncu, okuldayken pek çok oyunda ve kısa filmde rol aldı. Burcu Kıratlı, kariyerini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı Actor Studio eğitimi ile taçlandırdı. Sanat merkezinde 2 sezon kadrolu oyunculuk yaptı. Birçok dizide başarılı performanslara imza attı.

Burcu Kıratlı Evli Mi?

Daha önce iki kez evlilik yapan ünlü oyuncu Burcu Kıratlı'nın şu sıralar bekar olduğu biliniyor. Başarılı oyuncunun çocuğu bulunmuyor.

Burcu Kıratlı'nın oynadığı diziler nelerdir?

atv'nın yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ta Aslı Cansever karakteriyle yer alacak olan Burcu Kıratlı daha önce Aşk ve Mavi dizisinde Mavi olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı. Mavi karakteriyle atv ekranında fırtına gibi esen başarılı oyuncunun rolü çok sevilmişti. Kapadokya'da çekilen dizi izlenme rekorları kırmıştı.

Burcu Kıratlı'nın oynadığı filmler nelerdir?

Burcu Kıratlı, 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakterine hayat verdi. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandıran oyuncu bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtarak gündem olmuştu. Hemen ardından 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandıran oyuncu birbirinden başarılı projelerle adından sıkça söz ettirdi.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan sevilen oyuncu Burcu Kıratlı'nın izleyicisiyle buluşacağı yeni dizi Yıldızlar Bana Uzak 31 Aralık Pazar 20.00'de atv'de başlıyor.