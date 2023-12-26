Yıldızlar Bana Uzak Dizisinin Doğa'sı Kimdir? Elifcan Ongurlar Biyografisi

Elifcan Ongurlar hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Elifcan Ongurlar biyografisini detaylı okuyun!

atv ekranında yepyeni bir dizinin heyecanı başlarken oyuncuları da merak konusu oldu. Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Doğa Aldemir karakterini canlandırmaya hazırlanan Elifcan Ongurlar'ın hayatı hakkında merak edilenler burada.

Elifcan Ongurlar kimdir, kaç yaşında?

İzmir'de dünyaya gelen başarılı oyuncu Elifcan Ongurlar, 7 Haziran 1993'te doğdu. Karşıyaka'da Sanat yönetmeni olan bir babanın kızı olarak hayata gözlerini açan Elifcan Ongurlar'ın annesi ise emekli eğitmen ve bankacıdır. 1993'te dünyaya gelen ünlü isim şu sıralar 30 yaşının içinde yer alıyor.

Elifcan Ongurlar hangi üniversite mezunu?

Sanat ve sporla iç içe geçen bir hayat yaşayan Elifcan Ongurlar, ilkokulda piyona dersi aldı. Tüm çocukluğu klasik konserlerde, festivallerde, opera ve tiyatrolarda geçen oyuncu Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çok iyi tenis oynayan Elifcan Ongurlar, İzmir Karşıyaka Tenis Kulübü'nde 10 yıl tenis oynadı. Milli takıma kadar yükseldi. Başarılı isim, sporda yakaladığı başarıların ardından ekran önünde de önemli projelerin içinde yer aldı.

Elifcan Ongurlar'ın oynadığı diziler nelerdir?

Hem televizyon dünyasında hem de dijitalde birbirinden başarılı işlerin içinde kendisine yer bulan Elifcan Ongurlar atv ekranlarına da yabancı değil. atv'nin iki sezon boyunca çok izlenen dizisi Kara Ekmek'te Mine karakterine can veren başarılı oyuncu bu rolüyle akıllara kazınmayı başardı. Elifcan Ongurlar, Yıldızlar Bana Uzak dizisinde ise Doğa Aldemir isimli güçlü bir avukatı canlandıracak.

Elifcan Ongurlar'ın oynadığı filmler nelerdir?

Elifcan Ongurlar, 2012 yılında başrolünde yer aldığı "Ateşin Düştüğü Yer" adlı sinema filmi ile oyunculuğa başladı.

Başarılı oyuncu Elifcan Ongurlar'ın da kadrosunda yer aldığı Yıldızlar Bana Uzak yeni bölümleriyle Pazar akşamları 20.00'de atv'de!