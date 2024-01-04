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HABERLER Osman Bey yeni bir dünya kuruyor

Osman Bey yeni bir dünya kuruyor

GİRİŞ TARİHİ:  04.01.2024, 11:34
Osman Bey yeni bir dünya kuruyor

Türkler'in kaderi belli oluyor!

Anadolu'da Türkler'in ölüm kalım savaşı.

Osman Bey, dengeleri değiştiriyor!

Kuruluş Osman'da yeni bir dönem

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve beşinci sezonuyla reytinglerde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', 10 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de ekranlara gelecek olan 143. bölümüyle seyircisine yepyeni bir sayfa açıyor. Osman Bey'in liderliğindeki müstakil beyliğin yeni dönemi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kadro genişliyor

Genişleyen kadrosu ve büyüyen hikayesiyle gündeme gelecek 'Kuruluş Osman' nefesleri kesmeye hazırlanıyor. 143. Bölüm fragmanı ile büyük beğeni toplayan, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesi çok konuşulacak.

Diziye katılan yeni karakterler, 'Kuruluş Osman'a yeni bir soluk getiriyor. Moğol savaşçısı 'Görklü Han' karakterini canlandıracak olan Özbek oyuncu Javokhir Zakirov ve Bizans İmparatoru'nun evlatlığı Prenses Maria rolündeki Çağıl Aydıner izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Devlet olmanın ayak sesleri

Osman Bey, kendi safındaki beyleriyle birlikte bir devlet kuracağını "Ya istiklalimiz için yok olacağız, ya da ilelebet var olacak büyük bir devlet kuracağız!" diyerek ilan ediyor.

Yeni düşmanlar, yeni mücadeleler: Bizans ve Moğollar ittifakı

Anadolu'da Türkler'in varlığını tehdit olarak gören Bizans ve Moğollar, siyasi bir evlilik ittifakı kurarak Osman Bey'e karşı yeni bir tehdit oluşturuyor. Prenses Maria ve Görklü Han'ın evlendirilip yeni bir ittifak kurulmak üzere olduğunu öğrenen Osman Bey, bu evliliğe engel olmaya çalışacaktır. Osman Bey ve beyliği, bu zorlu sınavda nasıl bir yol izleyecek?

Osman Bey yeni bir dünya kuruyor

Büyük bir devrin hikayesinde yeni bir sayfa açılmaya hazırlanırken, izleyicileri unutulmaz mücadeleler bekliyor. 'Kuruluş Osman'ın 143. bölümüyle, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı destan, yeniden yazılmaya devam ediyor.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Film'e ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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