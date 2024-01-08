Hercai Dizisi Nerede Çekildi? Ne Zaman Başladı?

Hercai dizisi hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi detaylı okuyun.

atv'nin yayınlandığı dönemde hem televizyon ekranına hem de dijitale damga vuran dizisi Hercai nerede çekildi? Başarılı oyuncuları bir araya getiren Hercai dizisiyle ilgili tüm merak edilenler burada…

Hercai dizisi nerede çekildi?

Ekran serüvenine atv'de başlayan Hercai, kısa sürede bir efsane haline gelmeye başladı. Mia Yapım imzasıyla izleyicisine ulaşan dizi, reyting listelerini kasıp kavurmaya başladı. Büyük bir heyecanla takip edilen Hercai'nin bölümleri Mardin'de çekildi. Özellikle Midyat ilçesinin güzelliklerini ortaya koyan dizi, üç sezon boyunca kırılması güç rekorlara imza attı. Hercai'nin çekimlerinin küçük bir kısmı ise Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul'da yapıldı.

Hercai dizisi ne zaman başladı, ne zaman bitti?

Sevilen oyuncuları ve ilgi çekici kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai, 15 Mart 2019'da ilk bölümüyle atv seyircisiyle buluştu. İlk günden geniş bir kitleye ulaşan dizi, 3 sezon boyunca büyük ilgi gördü. Televizyonda olduğu kadar sosyal medyada da yoğun ilgi gören dizi dönemin en çok konuşulan dizilerinden oldu. 69 Bölüm boyunca soluksuz izlenen dizi, 25 Nisan 2021 tarihinde final yaparak ekrana veda etti.

Hercai dizisi oyuncuları kimdir, konusu ne?

Genç yıldızları ve tecrübeli isimleri bir araya toplayan Hercai'de çok sayıda sevilen oyuncu yer aldı. Dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin paylaşırken Ayda Aksel, Feride Çetin, Macit Sonkan, Serdar Özer, Gülçin Hatıhan, İlay Erkök, Cahit Gök gibi önemli isimler de kadronun önemli birer parçası oldu. Birbirinden önemli ustaların yer aldığı Hercai, yurt dışında da satış rekorları kırarak başarısını kanıtladı.

Çekimlerinin büyük kısmı Mardin'de yapılan Hercai konusu ile ilgi odağı oldu. Reyyan ve Miran'ın unutulmaz aşkını tüm detaylarıyla yansıtan dizi, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlattı.

atv ekranına damga vuran Hercai son bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Yayınlandığı dönemde herkesi ekran başına kilitleyen Hercai dizisi tüm bölümleri ile atv.com.tr'de!